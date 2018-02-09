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Новый концепт BMW M8 появится весной на Женевской выставке
Немецкий гигантский автоконцерн BMW планирует представить общественности свой новый концептуальный автомобиль. Эксперты надеются, что разработчики займутся возрождением BMW M8, оборудовав его мощнейшим мотором V12 в кузове кабриолет.

Новый концепт BMW M8 появится весной на Женевской выставке


Технические характеристики автомобиля до сих пор неизвестны, но можно быть уверенным, что это будет лучшая модель 8 серии. Многие специалисты предполагают расположение под капотом 610-сильного мотора V12 с рабочим объемом 6,6 литров с турбонагнетателями для люксовой версии. О том, будут ли другие версии, компания должна сообщить на автосалоне в Женеве весной этого года.

На данный момент в разработку введено и зарегистрировано целый ряд моделей с индексами от 825 до 860. Особенно ожидаемый всеми гоночный болид BMW M8 GTE, которую на протяжении нескольких дней,в прошлом году тестировали многие автогонщики и знаменитости, должна дебютировать на “24 часах Дайтоны” в начале 2018 года. Результат превзошел все ожидания и теперь конкурентам стоит опасаться такого серьезного противника.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 05:50
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