УАЗ представил спецверсии УАЗ ПРОФИ
Во время форума «Новая кооперация», который проходит 8-9 февраля в Ульяновске, УАЗ представил спецверсии УАЗ ПРОФИ. Также представители предприятия заключили соглашения с правительством Ульяновской области и Центросоюзом России.
Модификации на базе УАЗ ПРОФИ предназначены для выездной торговли и предприятий потребительской кооперации. Автомобили, представленные на форуме, могут осуществлять перевозку и продажу продукции в отдаленной и малонаселенной местности, в которой отсутствуют предприятия стационарной торговли.
Машины УАЗ ПРОФИ предлагаются в двух модификациях – с рефрижератором и без него. В первом варианте автомобиль оснащен 2 холодильниками и одной холодильной витриной. Температура поддерживается в диапазоне от -7 до +7 градусов. Также для охлаждения используются вентиляторные установки, а для размещения вещей – шкафы и полки.
Рефрижиратор УАЗ ПРОФИ имеет объем 9 куб. метров, в котором установлено дополнительное холодильное оборудование. В автомобиле можно перевозить товары, которые требуют температуры от -20 до +50 градусов.
По словам гендиректора ООО «УАЗ» Сергея Травкина, новые автомобили проходят процедуру сертификации и в скором времени будут доступны для заказа.
Ранее сообщалось, что «УАЗ» показал фотографии новой модели ПРОФИ.
Модификации на базе УАЗ ПРОФИ предназначены для выездной торговли и предприятий потребительской кооперации. Автомобили, представленные на форуме, могут осуществлять перевозку и продажу продукции в отдаленной и малонаселенной местности, в которой отсутствуют предприятия стационарной торговли.
Машины УАЗ ПРОФИ предлагаются в двух модификациях – с рефрижератором и без него. В первом варианте автомобиль оснащен 2 холодильниками и одной холодильной витриной. Температура поддерживается в диапазоне от -7 до +7 градусов. Также для охлаждения используются вентиляторные установки, а для размещения вещей – шкафы и полки.
Рефрижиратор УАЗ ПРОФИ имеет объем 9 куб. метров, в котором установлено дополнительное холодильное оборудование. В автомобиле можно перевозить товары, которые требуют температуры от -20 до +50 градусов.
По словам гендиректора ООО «УАЗ» Сергея Травкина, новые автомобили проходят процедуру сертификации и в скором времени будут доступны для заказа.
Ранее сообщалось, что «УАЗ» показал фотографии новой модели ПРОФИ.
Автор: Сергей Сидорин