В Нью-Йорке выделят особое место для торговли уродливыми кроссовками
В Нью-Йорке представят специальное место для продажи кроссовок Archlight непривычного вида. Французский бренд Louis Vuitton откроет pop-up магазин в районе Сохо. Обувь внешне напоминает элемент экипировки штурмовиков из франшизы «Звездные войны».
Премьерный показ новинки состоялся во время недели моды в Париже, после чего множество критиков назвали кроссовки «уродливыми». Магазин в Сохо начнет работу 9 февраля и будет функционировать вплоть до 10 марта. Стоимость одной пары обуви составит $1090. В широкой продаже кроссовки Archlight станут доступны только 23 февраля.
В январе 2018-го модный дом Louis Vuitton представил новый аромат с названием Le Jour Se Lève, что можно перевести как «Рассвет». Автором этой композиции, основанной на основной мандарине, оказался мастер-парфюмер, сотрудничающий с домом Жак Кавалье-Бельтрю.
Премьерный показ новинки состоялся во время недели моды в Париже, после чего множество критиков назвали кроссовки «уродливыми». Магазин в Сохо начнет работу 9 февраля и будет функционировать вплоть до 10 марта. Стоимость одной пары обуви составит $1090. В широкой продаже кроссовки Archlight станут доступны только 23 февраля.
В январе 2018-го модный дом Louis Vuitton представил новый аромат с названием Le Jour Se Lève, что можно перевести как «Рассвет». Автором этой композиции, основанной на основной мандарине, оказался мастер-парфюмер, сотрудничающий с домом Жак Кавалье-Бельтрю.
Автор: Валерий Антонов