Российские банки начали использовать технологии распознавания лиц клиентов
В России коммерческие банки начали массово использовать систему биометрии, речь идёт о специальном оборудовании, позволяющем распознавать лица клиентов. В настоящее время проводятся тесты, повышается уровень сервиса.
При рассмотрении заявок на выдачу денежных средств система сканирует параметры лица, изображение используется при всех последующих обращениях в кредитно-финансовое учреждение. Платформа идентификации лиц представляет собой биометрическую систему, она позволяет обеспечить безопасность наряду с традиционными путями защиты. Технологически происходит обеспечение сравнения параметров клиентов с данными, имеющимися в базе того или иного банка. При обращении в финансовое учреждение тем или иным гражданином его паспортные данные и фотоизображение сверяются с имеющимися в базе данными.
Благодаря системе биометрии на протяжении 2017 года удалось предотвратить около 10 тысяч сделок, имеющих мошеннический характер, речь идёт о сумме более чем 1,5 млрд рублей. Банки положительно относятся к использованию новшества, указывается на экономические выгоды благодаря новым технологиям по распознаванию лиц.
При рассмотрении заявок на выдачу денежных средств система сканирует параметры лица, изображение используется при всех последующих обращениях в кредитно-финансовое учреждение. Платформа идентификации лиц представляет собой биометрическую систему, она позволяет обеспечить безопасность наряду с традиционными путями защиты. Технологически происходит обеспечение сравнения параметров клиентов с данными, имеющимися в базе того или иного банка. При обращении в финансовое учреждение тем или иным гражданином его паспортные данные и фотоизображение сверяются с имеющимися в базе данными.
Благодаря системе биометрии на протяжении 2017 года удалось предотвратить около 10 тысяч сделок, имеющих мошеннический характер, речь идёт о сумме более чем 1,5 млрд рублей. Банки положительно относятся к использованию новшества, указывается на экономические выгоды благодаря новым технологиям по распознаванию лиц.
Автор: Семен Зайцев