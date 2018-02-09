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Российские банки начали использовать технологии распознавания лиц клиентов
В России коммерческие банки начали массово использовать систему биометрии, речь идёт о специальном оборудовании, позволяющем распознавать лица клиентов. В настоящее время проводятся тесты, повышается уровень сервиса.

Российские банки начали использовать технологии распознавания лиц клиентов

При рассмотрении заявок на выдачу денежных средств система сканирует параметры лица, изображение используется при всех последующих обращениях в кредитно-финансовое учреждение. Платформа идентификации лиц представляет собой биометрическую систему, она позволяет обеспечить безопасность наряду с традиционными путями защиты. Технологически происходит обеспечение сравнения параметров клиентов с данными, имеющимися в базе того или иного банка. При обращении в финансовое учреждение тем или иным гражданином его паспортные данные и фотоизображение сверяются с имеющимися в базе данными.

Благодаря системе биометрии на протяжении 2017 года удалось предотвратить около 10 тысяч сделок, имеющих мошеннический характер, речь идёт о сумме более чем 1,5 млрд рублей. Банки положительно относятся к использованию новшества, указывается на экономические выгоды благодаря новым технологиям по распознаванию лиц.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 05:45
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