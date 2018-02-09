Джастин Тимберлейк и Джессика Бил разговаривают с маленьким сыном о сексе
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк поднимают с сыном совсем не детские темы. Они обсуждают с 2-летним ребенком темы секса и различия между женщиной и мужчиной. Об этом пишут западные таблоиды.
Сама Бил рассказала, что занимается со своим сыном, которому два года, половым воспитанием. Актриса понимает, что ребенку еще рано говорить об таких вещах, и он вряд ли что-то запомнит, но знаменитость ничто не останавливает.
«Мы с мужем используем термины, когда разговариваем с Сайласом, и принимаем душ вместе», - призналась актриса.
Напомним, пара вместе с 2007 года. В 2012 они оформили свой брак официально. Спустя три года в семье появился мальчик, которого назвали Сайлас Рэндалл. Ранее Джастин Тимберлейк не раз говорил, что хочет большую семью, и одним ребенком влюбленные, скорее всего, не ограничатся.
Сама Бил рассказала, что занимается со своим сыном, которому два года, половым воспитанием. Актриса понимает, что ребенку еще рано говорить об таких вещах, и он вряд ли что-то запомнит, но знаменитость ничто не останавливает.
«Мы с мужем используем термины, когда разговариваем с Сайласом, и принимаем душ вместе», - призналась актриса.
Напомним, пара вместе с 2007 года. В 2012 они оформили свой брак официально. Спустя три года в семье появился мальчик, которого назвали Сайлас Рэндалл. Ранее Джастин Тимберлейк не раз говорил, что хочет большую семью, и одним ребенком влюбленные, скорее всего, не ограничатся.
Автор: Вера Антонова