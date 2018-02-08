Вдова "Иванушки" Игоря Сорина рассказала, что певец употреблял наркотики и страдал депрессией
Вдова погибшего вокалиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина Александра Черникова рассказала о жизни певца в эфире программы «На самом деле» на «Первом канале». Она сообщила, что он употреблял наркотики и страдал депрессией.
Черникова отметила, что его настроение кардинально менялось – от эйфории до подавленного. Он очень надеялся, что после ухода из группы «Иванушки International» произойдет что-то важное, а на деле было затишье.
Вдова певца заявила, что ей было трудно видеть Сорина в таком состоянии, ведь до этого он был жизнерадостным. Он много путешествовал с друзьями и часто менял место жительство.
В момент трагедии ее рядом не было. Черникова вспоминает, что ей позвонили в 10 утра и сообщили, что певец находится в больнице.
Также в программе выступили и коллега Сорина по группе Андрей Григорьев-Апполонов. Он отметил, что не исключает версии самоубийства или бытового преступления. Исполнитель заявил, что в его голове не сложилось окончательной картины произошедшего.
Черникова отметила, что его настроение кардинально менялось – от эйфории до подавленного. Он очень надеялся, что после ухода из группы «Иванушки International» произойдет что-то важное, а на деле было затишье.
Вдова певца заявила, что ей было трудно видеть Сорина в таком состоянии, ведь до этого он был жизнерадостным. Он много путешествовал с друзьями и часто менял место жительство.
В момент трагедии ее рядом не было. Черникова вспоминает, что ей позвонили в 10 утра и сообщили, что певец находится в больнице.
Также в программе выступили и коллега Сорина по группе Андрей Григорьев-Апполонов. Он отметил, что не исключает версии самоубийства или бытового преступления. Исполнитель заявил, что в его голове не сложилось окончательной картины произошедшего.
Автор: Сергей Сидорин