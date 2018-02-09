Subaru готовит к выпуску гибридную модель
Автомобильная компания Subaru собирается в этом году вывести на рынок свой гибрид. Отмечается, что в новинке использованы технологии и агрегаты от Toyota Prius Prime. Об этом сообщил Такеши Тачимори, возглавляющий подразделение, отвечающее за техническую начинку авто.
В Subaru не говорят, на базе какой именно модели будет построен гибрид. Известно лишь то, что новинку будут собирать на заводе в Японии и поставлять в США, причем прежде всего в те штаты, где была одобрена предложенная Калифорнией программа развития и регулирования экологического транспорта. Помимо прочего, сообщили в Subaru, технологии Toyota Prius будут использованы по максимуму.
Напомним, всем известная Toyota Prius имеет бензиновый мотор на 1,8 литра, способный генерировать 97 л.с, электромотор на 73 лошадки, а также блок литий-ионных батарей емкостью 8,8 киломатт-часа. Максимальный запах хода модели составляет 960 километров. Дата презентации гибрида от Subaru пока не называется.
В Subaru не говорят, на базе какой именно модели будет построен гибрид. Известно лишь то, что новинку будут собирать на заводе в Японии и поставлять в США, причем прежде всего в те штаты, где была одобрена предложенная Калифорнией программа развития и регулирования экологического транспорта. Помимо прочего, сообщили в Subaru, технологии Toyota Prius будут использованы по максимуму.
Напомним, всем известная Toyota Prius имеет бензиновый мотор на 1,8 литра, способный генерировать 97 л.с, электромотор на 73 лошадки, а также блок литий-ионных батарей емкостью 8,8 киломатт-часа. Максимальный запах хода модели составляет 960 километров. Дата презентации гибрида от Subaru пока не называется.
Автор: Вера Антонова