Исследователь нашел мистические знаки на фото погибшей тургруппы Дятлова
Известный блогер и исследователь паранормальных явлений Валентин Дегтерев полагает, что ему удалось приоткрыть мистическую завесу таинственности, окутывающей загадочную гибель тургруппы Дятлова. Событие имело место на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года.
Группа советских туристов состояла из девяти человек, старшим был Игорь Дятлов. Дегтерев заинтересовался данным происшествием. Изучив чёрно-белые фото, сделанные членами группы на плёночный фотоаппарат ФЭД, были выявлены загадочные аспекты. На одном снимке имеется рукотворный вход в пещеру в виде человеческого силуэта. На второй фотографии один из туристов рассматривает мансийское капище. Дегтерев отмечает, что на заднем плане имеется характерная деталь. Гора Холатчахль, где погибла группа, относится к ритуальному комплексу малочисленного российского народа манси.
Блогер считает, что туристы вторглись на священную территорию, где проводились различные могущественные ритуалы с участием божеств и духов. Дятловцы нарушили все табу и возможно вошли во внутрь пещеры. Расследование смерти туристов правоохранительными органами не обнаружило связь народа манси с гибелью советских туристов. Блогер полагает, что в гибели группы замешаны мистические силы.
Группа советских туристов состояла из девяти человек, старшим был Игорь Дятлов. Дегтерев заинтересовался данным происшествием. Изучив чёрно-белые фото, сделанные членами группы на плёночный фотоаппарат ФЭД, были выявлены загадочные аспекты. На одном снимке имеется рукотворный вход в пещеру в виде человеческого силуэта. На второй фотографии один из туристов рассматривает мансийское капище. Дегтерев отмечает, что на заднем плане имеется характерная деталь. Гора Холатчахль, где погибла группа, относится к ритуальному комплексу малочисленного российского народа манси.
Блогер считает, что туристы вторглись на священную территорию, где проводились различные могущественные ритуалы с участием божеств и духов. Дятловцы нарушили все табу и возможно вошли во внутрь пещеры. Расследование смерти туристов правоохранительными органами не обнаружило связь народа манси с гибелью советских туристов. Блогер полагает, что в гибели группы замешаны мистические силы.
Автор: Семен Зайцев