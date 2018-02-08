Ученые считают самоконтроль ключевой особенностью всех разумных существ
Ученые из университета Джорджии в Атланте назвали основную особенность разумных существ. Этой чертой эксперты посчитали самоконтроль. Мнение подтверждено при помощи необычных опытов с участием группы шимпанзе.
«Тот факт, что имеется некая связь между интеллектом и самоконтролем среди живых существ помимо людей, указывает на важность силы воли в процессах эволюции интеллектуальных способностей предков. В дальнейшем мы намереваемся проверить, имеется ли подобная связь среди иных приматов и животных», — отметил один из авторов исследования Майкл Беран.
Приматологи создали адаптированную версию известного эксперимента с проверки самоконтроля детей, приспособив методологию к деятельности с обезьянами, после чего реализовали наблюдения, проводя наблюдая за поведением обезьян. После окончания опытов был оценен уровень интеллектуального уровня шимпанзе посредством IQ-теста.
Как выяснилось, шимпанзе в данном отношении не сильно отличаются от людей, поскольку наиболее терпеливые и спокойные обезьяны смогли получить максимум баллов в тесте на сообразительность. Похожие результаты в минувшем году удалось зарегистрировать при наблюдении за новокаледонскими воронами. В тот раз биологи зарегистрировали демонстрацию птицами самоконтроля сопоставимый с шимпанзе при решении простых задач. соответственно, высокий уровень самоконтроля может иметь значение как отличительная черта всех разумных существ.
«Тот факт, что имеется некая связь между интеллектом и самоконтролем среди живых существ помимо людей, указывает на важность силы воли в процессах эволюции интеллектуальных способностей предков. В дальнейшем мы намереваемся проверить, имеется ли подобная связь среди иных приматов и животных», — отметил один из авторов исследования Майкл Беран.
Приматологи создали адаптированную версию известного эксперимента с проверки самоконтроля детей, приспособив методологию к деятельности с обезьянами, после чего реализовали наблюдения, проводя наблюдая за поведением обезьян. После окончания опытов был оценен уровень интеллектуального уровня шимпанзе посредством IQ-теста.
Как выяснилось, шимпанзе в данном отношении не сильно отличаются от людей, поскольку наиболее терпеливые и спокойные обезьяны смогли получить максимум баллов в тесте на сообразительность. Похожие результаты в минувшем году удалось зарегистрировать при наблюдении за новокаледонскими воронами. В тот раз биологи зарегистрировали демонстрацию птицами самоконтроля сопоставимый с шимпанзе при решении простых задач. соответственно, высокий уровень самоконтроля может иметь значение как отличительная черта всех разумных существ.
Автор: Валерий Антонов