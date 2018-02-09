Жириновский заявил, что мог бы стать «властелином планеты»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что мог бы, при определённой ситуации, стать «властелином планеты». В ходе встречи со студентами ННГУ имени Н. И. Лобачевского в Нижнем Новгороде политик поделился своим видением выборов главы государства.
Жириновский рассказал, что будущий лидер страны должен «взять под контроль границы бывшего СССР и пять стран: Ирак, Турцию, Сирию, Афганистан и Иран». Необходимо предпринять определенные шаги в отношении КНДР. Обе Кореи нужно объединить, а если не захотят, сделать это насильно, заявил кандидат на пост главы российского государства. Далее Жириновский заявил, что если бы он стал в 2012 году президентом Российской Федерации, то Украина вошла бы в состав РФ, причём в качестве областей - федеральных округов.
Завершая встречу со студентами политик отметил, что в день выборов избирателям останется выбрать лишь из трёх кандидатов: глава ЛДПР, действующий президент и Грудинин, так как остальные являются техническими конкурентами. «Но что такое Грудинин? Колхозник. Это всё равно что фельдшера из захолустья назначить министром здравоохранения», - заявил Владимир Жириновский.
Жириновский рассказал, что будущий лидер страны должен «взять под контроль границы бывшего СССР и пять стран: Ирак, Турцию, Сирию, Афганистан и Иран». Необходимо предпринять определенные шаги в отношении КНДР. Обе Кореи нужно объединить, а если не захотят, сделать это насильно, заявил кандидат на пост главы российского государства. Далее Жириновский заявил, что если бы он стал в 2012 году президентом Российской Федерации, то Украина вошла бы в состав РФ, причём в качестве областей - федеральных округов.
Завершая встречу со студентами политик отметил, что в день выборов избирателям останется выбрать лишь из трёх кандидатов: глава ЛДПР, действующий президент и Грудинин, так как остальные являются техническими конкурентами. «Но что такое Грудинин? Колхозник. Это всё равно что фельдшера из захолустья назначить министром здравоохранения», - заявил Владимир Жириновский.
Автор: Семен Зайцев