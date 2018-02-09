Группа якутских школьников неделю не может вылететь из Таиланда
Группа якутских школьников, состоящая из 20 человек, неделю не может вылететь из Таиланда, куда прибыла на культурный фестиваль. Сведения со ссылкой на Министерство образования появились в СМИ.
«Сотрудники авиакомпании допустили непозволительную оплошность, но пытаются исправить ситуацию. Школьникам предоставили места для отдыха и организовали питание. Мест на самолетах, вылетающих в Россию, мало, поэтому отправка осуществляется по два – три человека», - говорится в сообщении.
Православная церковь Таиланда на своем сайте разместила информацию о намерении выделить российским ученикам материальную помощь. Прихожане уже собрали около 3 тыс. долларов или 100 тыс. бат.
Ранее россияне не могли вылететь из Бодрума.
«Сотрудники авиакомпании допустили непозволительную оплошность, но пытаются исправить ситуацию. Школьникам предоставили места для отдыха и организовали питание. Мест на самолетах, вылетающих в Россию, мало, поэтому отправка осуществляется по два – три человека», - говорится в сообщении.
Православная церковь Таиланда на своем сайте разместила информацию о намерении выделить российским ученикам материальную помощь. Прихожане уже собрали около 3 тыс. долларов или 100 тыс. бат.
Ранее россияне не могли вылететь из Бодрума.
Автор: Джанабилова Татьяна П