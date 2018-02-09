В Норильске в результате массового ДТП пострадали семь человек
В Норильске в пятницу, 9 февраля, произошло массовое ДТП, участниками которого стали легковушки, пассажирский автобус и грузовик. Инцидент был зафиксирован на улице Талнахская. По предварительным данным, в аварии пострадали семь человек.
На место ДТП прибыли сотрудники полиции и медицинские работники. После осмотра пострадавших всех отпустили домой, поскольку госпитализация не потребовалась.
В момент инцидента в пассажирском автобусе пребывали 35 человек, из них 5 – дети. По факту ДТП проводится проверка, после завершения которой будет принято решение.
На место ДТП прибыли сотрудники полиции и медицинские работники. После осмотра пострадавших всех отпустили домой, поскольку госпитализация не потребовалась.
В момент инцидента в пассажирском автобусе пребывали 35 человек, из них 5 – дети. По факту ДТП проводится проверка, после завершения которой будет принято решение.
Автор: Валерия Орлова