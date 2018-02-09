Анастасия Квитко показала эффектные фото в красном купальнике
Известная модель Анастасия Квитко обнародовала новые фотографии, на которых предстала в красном купальнике. Все снимки получились довольно эффектными. Они опубликованы в официальном профиле знаменитости в социальной сети Instagram.
На новых фото Квитко показала себя со всех сторон: пользователи смогли рассмотреть упругие ягодицы модели, ее пышную грудь и тонкую талию. Свои снимки знаменитость подписала обычными смайлами.
За непродолжительное время публикации Квитко просмотрели множество человек. Под фото они оставили положительные комментарии, написав, что модель является невероятно сексуальной и красивой.
Ранее в Сети появлялись снимки Квитко в сине-черном купальнике. Он традиционно подчеркивал ее пышную грудь. К слову, фанаты отметили, что на некоторых снимках звезду не узнали.
Анастасия Квитко, которую называют как «русская Кардашьян», родилась в Калининграде в 1994 году. В 17-летнем возрасте она начала модельную карьеру, а три года назад приняла решение о переезде в США. Квитко обладает нестандартными параметрами фигуры, знаменитость не раз говорила, что не прибегала к хирургическим вмешательствам. Страница «русской Кардашьян» в Instagram насчитывает почти 8 миллионов подписчиков.
На новых фото Квитко показала себя со всех сторон: пользователи смогли рассмотреть упругие ягодицы модели, ее пышную грудь и тонкую талию. Свои снимки знаменитость подписала обычными смайлами.
За непродолжительное время публикации Квитко просмотрели множество человек. Под фото они оставили положительные комментарии, написав, что модель является невероятно сексуальной и красивой.
Ранее в Сети появлялись снимки Квитко в сине-черном купальнике. Он традиционно подчеркивал ее пышную грудь. К слову, фанаты отметили, что на некоторых снимках звезду не узнали.
Анастасия Квитко, которую называют как «русская Кардашьян», родилась в Калининграде в 1994 году. В 17-летнем возрасте она начала модельную карьеру, а три года назад приняла решение о переезде в США. Квитко обладает нестандартными параметрами фигуры, знаменитость не раз говорила, что не прибегала к хирургическим вмешательствам. Страница «русской Кардашьян» в Instagram насчитывает почти 8 миллионов подписчиков.
Автор: Валерия Орлова