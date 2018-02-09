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Российские регионы получат более 16 млрд рублей на строительство больниц
Российское правительство направляет на строительство медицинских учреждений в регионах 16 млрд рублей. Речь идёт об адресных субсидиях, необходимых для реконструкции и возведения объектов здравоохранения, на это указывается в соответствующем распоряжении, подписанного Дмитрием Медведевым.

Российские регионы получат более 16 млрд рублей на строительство больниц

На официальном сайте кабинета министров опубликован текст документа, предусматривающий выделение денежных ресурсов. Суммарный объём распределяемых государственных субсидий составляет 1,6414 млрд рублей. На протяжении 2019 года планируется выделить для продолжения выполнения намеченной программы не менее 8,3925 млрд рублей, в 2020 году ассигнования будут предоставлены в размере 3,1675 млрд рублей.

В распоряжении правительства РФ особо отмечено, что денежные средства предназначены для софинансирования 24 объектов системы отечественного здравоохранения. Это обеспечит в 2018-2020 годах проведение реконструкций имеющихся и сооружения новых объектов медицинской сферы.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 09:18
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