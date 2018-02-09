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Ученые: Нейросеть Cardiogram диагностирует диабет с точностью до 85%
Ученые сообщили, что новая нейросеть способна диагностировать диабет с уровнем точности до 85%. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что запустить новинку под названием Cardiogram можно на Apple Watch или ином устройстве подобного типа. В целях выявления наличия признаков заболевания искусственный интеллект применяет данные о сокращениях сердца человека.

Ученые: Нейросеть Cardiogram диагностирует диабет с точностью до 85%


В целях сбора информации по этому направлению разработчики нейросети Cardiogram провели анализ информации более 14 тысяч пользователей. Впоследствии был использован сложный механизм обучения, который объединял автоматизированные и ручные фазы. По итогам этого взаимодействия удалось добиться крайне высоких значений в вопросе выявления диабета. Отмечается, что нейросеть потенциально способна выявлять различные проблемы со здоровьем, включая повышенный уровень холестерина, апноэ и гипертонию.

При этом связь с сердечным ритмом и наличием диабета весьма тонка. Таким образом, основная задача нейросети заключается не в диагностировании, а указании пользователям на возможную угрозу и предоставления совета отправиться в больницу для своевременного информирования о болезни. Это открывает возможность оказания помощи многим людям. По данным медиков, в США порядка 25 млн человек живут с диабетом либо в преддиабетном состоянии, однако даже не подозревают об этом. Соответственно, приложение выступает в качестве системы раннего предупреждения.

Интегрировать нейросеть можно в любое носимое устройство, оснащенное датчиком сердечных сокращений. Разработчики Cardiogram выразили надежду, что в новых моделях такие гаджеты станут использовать датчики глюкозы и давления крови для проведения более точного скрининга заболевания.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 09:00
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