Samsung Galaxy A8, Xiaomi Mi 6 и еще 2 смартфона резко подешевели в России в феврале
В феврале в России резко подешевели Samsung Galaxy A8, Samsung Galaxy S8+ и еще два смартфона - iPhone 5S и Xiaomi Mi 6. Анализ рынка провели эксперты.
На старте продаж, в январе, Galaxy A8 с экраном в 5,6 дюймов стоил 34 990 рублей. Устройство не относится к флагманам и не может составить конкуренцию бюджетным девайсам с мощным «железом», поэтому не стало востребовано. Чтобы привлечь покупателей, производитель снизил российские цены до 27,1 тыс. рублей. Эксперты уверены, что к середине февраля гаджет станет дешевле еще на пару тысяч.
Galaxy A8, работающий на базе чипсета Exynos 7885, укомплектован памятью на 4 и 32 Гб, сдвоенной камерой в 16 Мп и батареей мощностью в 3000 мАч.
Samsung Galaxy S8+, вышедший на рынок РФ в прошлом году, рухнул в цене с 54 990 до 42 000 рублей. Скорее всего, снижение стоимости произошло на фоне предстоящей презентации нового южнокорейского флагмана.
Дешевеют и девайсы от корпорации Apple. Вслед за iPhone 6S ритейлеры опустили цены на iPhone 5S до 19,9 тыс. рублей (-4 тыс. рублей). Пока такую цену предлагает оффлайн-площадка Media Markt. «Связной» отпускает смартфон за 21 890 рублей, «Ситилинк» - 21 760 рублей, «Эльдорадо» - 21 069 рублей.
Xiaomi Mi 6 с памятью на 6 и 64 Гб на старте продаж стоил 30 тыс. рублей, но сейчас реализуется в интернет-магазинах за 22,4 тыс. рублей. По техническому оснащению девайс не уступает своим конкурентам - Samsung и Apple.
Ранее МегаФон объявил акцию, позволяющую бесплатно получить Xiaomi Redmi Note 5A.
На старте продаж, в январе, Galaxy A8 с экраном в 5,6 дюймов стоил 34 990 рублей. Устройство не относится к флагманам и не может составить конкуренцию бюджетным девайсам с мощным «железом», поэтому не стало востребовано. Чтобы привлечь покупателей, производитель снизил российские цены до 27,1 тыс. рублей. Эксперты уверены, что к середине февраля гаджет станет дешевле еще на пару тысяч.
Galaxy A8, работающий на базе чипсета Exynos 7885, укомплектован памятью на 4 и 32 Гб, сдвоенной камерой в 16 Мп и батареей мощностью в 3000 мАч.
Samsung Galaxy S8+, вышедший на рынок РФ в прошлом году, рухнул в цене с 54 990 до 42 000 рублей. Скорее всего, снижение стоимости произошло на фоне предстоящей презентации нового южнокорейского флагмана.
Дешевеют и девайсы от корпорации Apple. Вслед за iPhone 6S ритейлеры опустили цены на iPhone 5S до 19,9 тыс. рублей (-4 тыс. рублей). Пока такую цену предлагает оффлайн-площадка Media Markt. «Связной» отпускает смартфон за 21 890 рублей, «Ситилинк» - 21 760 рублей, «Эльдорадо» - 21 069 рублей.
Xiaomi Mi 6 с памятью на 6 и 64 Гб на старте продаж стоил 30 тыс. рублей, но сейчас реализуется в интернет-магазинах за 22,4 тыс. рублей. По техническому оснащению девайс не уступает своим конкурентам - Samsung и Apple.
Ранее МегаФон объявил акцию, позволяющую бесплатно получить Xiaomi Redmi Note 5A.
Автор: Джанабилова Татьяна П