Apple: Появившийся в Сети исходный код iOS 9 не представляет угрозы
На днях в Сети появился исходный код исходный код iOS 9, включая загрузчик iBoot. По словам сотрудников компании Apple, обнародование инсайдерской информации не представляет для купертиновцев никакой угрозы.
Эксперты предполагали, что некоторые компоненты iOS 9 используется в iOS 11, этот факт должен помочь в выявлении уязвимостей. Американская корпорация не осталась в стороне и прокомментировала догадки специалистов.
По словам представителей компании Apple, код имеет трёхлетнюю давность, поэтому его обнародование вряд ли отразится на безопасности «яблочных» продуктов. Купертиновцы добавили, что все устройства обладают надёжным уровнем защиты. Специалисты всегда рекомендуют пользователям устанавливать обновленные версии ПО.
Отмечается, что компания Apple незамедлительно направила запрос в GitHub и через короткое время код удалили с форума разработчиков.
Эксперты по безопасности считают, что эта утечка является не такой уж и серьёзной. Дело в том, что за три года операционная система потерпела множество изменений, добавилась аппаратная защита.
Эксперты предполагали, что некоторые компоненты iOS 9 используется в iOS 11, этот факт должен помочь в выявлении уязвимостей. Американская корпорация не осталась в стороне и прокомментировала догадки специалистов.
По словам представителей компании Apple, код имеет трёхлетнюю давность, поэтому его обнародование вряд ли отразится на безопасности «яблочных» продуктов. Купертиновцы добавили, что все устройства обладают надёжным уровнем защиты. Специалисты всегда рекомендуют пользователям устанавливать обновленные версии ПО.
Отмечается, что компания Apple незамедлительно направила запрос в GitHub и через короткое время код удалили с форума разработчиков.
Эксперты по безопасности считают, что эта утечка является не такой уж и серьёзной. Дело в том, что за три года операционная система потерпела множество изменений, добавилась аппаратная защита.
Автор: Валерия Орлова