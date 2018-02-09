Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.77 USD 57.67
Курс валют на 09.02.2018
exclusive / Технологии / Важно / dzen

Apple: Появившийся в Сети исходный код iOS 9 не представляет угрозы
На днях в Сети появился исходный код исходный код iOS 9, включая загрузчик iBoot. По словам сотрудников компании Apple, обнародование инсайдерской информации не представляет для купертиновцев никакой угрозы.

Apple: Появившийся в Сети исходный код iOS 9 не представляет угрозы


Эксперты предполагали, что некоторые компоненты iOS 9 используется в iOS 11, этот факт должен помочь в выявлении уязвимостей. Американская корпорация не осталась в стороне и прокомментировала догадки специалистов.

По словам представителей компании Apple, код имеет трёхлетнюю давность, поэтому его обнародование вряд ли отразится на безопасности «яблочных» продуктов. Купертиновцы добавили, что все устройства обладают надёжным уровнем защиты. Специалисты всегда рекомендуют пользователям устанавливать обновленные версии ПО.

Отмечается, что компания Apple незамедлительно направила запрос в GitHub и через короткое время код удалили с форума разработчиков.

Эксперты по безопасности считают, что эта утечка является не такой уж и серьёзной. Дело в том, что за три года операционная система потерпела множество изменений, добавилась аппаратная защита.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:12
Читайте также
Врач из Уфы назвал "вырванной из контекста" фразу
Burger King могут оштрафовать на 1,5 млн рублей
Сочи: стартовала VII Зимняя Сбербанкиада
Останкинская башня получит новую подсветку в
Команду Олимпийских атлетов из России встретили
Олимпиада 2018: Эксперты прогнозируют победы
Заявивший, что он русский Рой Джонс завершил свою
Из-за ошибки организаторов Олимпиады-2018
Осужденный за изнасилование Шурыгиной Семенов
Тамбовская область возглавила рейтинг регионов с
Эксперты РАНХиГС предрекли пенсиям россиян обвал
Нейронная сеть Сбербанка поможет оценивать
Добавление комментария
Последние новости
09.02, 19:50 Ученые внашли ошибки при редактировании генома системой
09.02, 19:40 Ученые открыли фермент, отвечающий за сжигание калорий
09.02, 19:30 Mercedes разработает катер в стиле гиперкара Mercedes
09.02, 19:23 Президентский лимузин «Кортеж» оборудуют шинами «Кама»
09.02, 19:15 Врач из Уфы назвал "вырванной из контекста" фразу о
09.02, 19:05 ВВС США уничтожили авиаударом не утонувшую ступень
09.02, 18:55 Burger King могут оштрафовать на 1,5 млн рублей за
09.02, 18:53 Сочи: стартовала VII Зимняя Сбербанкиада
09.02, 18:44 Останкинская башня получит новую подсветку в честь
09.02, 18:40 Самбурская отказалась помогать больным раком детям из-за
09.02, 18:31 Ученые: Рыбы научились ходить задолго до выхода на сушу
09.02, 18:25 Команду Олимпийских атлетов из России встретили
09.02, 18:17 Новый командный центр НАТО может вскоре появиться в ФРГ
09.02, 18:10 Ученые обнаружили глаза у глубоководных морских звезд
09.02, 18:04 Сальма Хайек рассказала об угрозах Харви Вайнштейна
09.02, 18:00 Олимпиада 2018: Эксперты прогнозируют победы Германии и
09.02, 17:52 Фильм «Глиняная яма» с Верой Глаголевой скоро выйдет в
09.02, 17:45 Спорткар Aston Martin DB4GT Zagato появится на летних
09.02, 17:37 Заявивший, что он русский Рой Джонс завершил свою
09.02, 17:30 На Кубани мужчины в медицинских масках ограбили сразу