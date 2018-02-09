Ученые: Разница в росте между мужчиной и женщиной повышает уровень счастья в отношениях
Ученые рассказали каким должен быть рост мужчин и женщин, чтобы создать идеальные отношения. Как показал эксперимент, большее значение играет высоты представителя сильного пола – чем он больше в сравнении с его возлюбленной, тем счастливее были отношения у пары.
Для проведения исследования ученые привлекли свыше 8 тысяч человек. Участники эксперимента ответили на вопросы относительно их уровня удовлетворенности в отношениях, после чего были проведены замеры роста. Анализ данных продемонстрировал, что при увеличении роста мужчины относительно высоты его партнерши, счастье в отношениях повышалось. Соответственно, в соответствии с информацией авторов работы, для более счастливых отношений представитель сильной половины должен быть выше возлюбленной.
В тоже время ученые отметили, что пропорциональное влияние разницы роста на удовлетворенность в браке поясняется законами биологии, поскольку одна из теорий указывает на повышение статуса репродуктивного успеха мужчины с увеличением его физической высоты. Вдобавок, подсознательно женщины ассоциируют мужчин высокого роста с такими понятиями, как защищенность и надежность.
Для проведения исследования ученые привлекли свыше 8 тысяч человек. Участники эксперимента ответили на вопросы относительно их уровня удовлетворенности в отношениях, после чего были проведены замеры роста. Анализ данных продемонстрировал, что при увеличении роста мужчины относительно высоты его партнерши, счастье в отношениях повышалось. Соответственно, в соответствии с информацией авторов работы, для более счастливых отношений представитель сильной половины должен быть выше возлюбленной.
В тоже время ученые отметили, что пропорциональное влияние разницы роста на удовлетворенность в браке поясняется законами биологии, поскольку одна из теорий указывает на повышение статуса репродуктивного успеха мужчины с увеличением его физической высоты. Вдобавок, подсознательно женщины ассоциируют мужчин высокого роста с такими понятиями, как защищенность и надежность.
Автор: Валерий Антонов