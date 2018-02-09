Ученые: Тандроспирон поможет избавиться от алкогольной зависимости
Ученые, осуществляющие работу на базе Квинслендского технологического университета (Австралия), установили, что препарат тандроспирон способен снизить зависимость от употребления алкогольных напитков и обратить имеющиеся в мозге повреждения, связанные с соответствующей вредной привычкой. Результаты исследования обнародованы в научном издании MedicalXpress.
Препарат тандоспирон представляет собой антидперессантное и аксиолитическое лекарственное средство. Эксперименты, которые ученые проводили на мышах, показали, что его свойства полезны для снятия состоянии тревоги и уменьшения алкогольной зависимости. Зачастую эта привычка появляется на фоне стресса. Сам же препарат сначала борется с ним и как следствие человеку не хочется употреблять спиртное.
Исследование проводилось на протяжении двух недель. В результате употребление тандоспирона у грызунов исчезли признаки подавления нейрогенеза, появившиеся после употребления алкоголя.
Ранее ученые открыл и необычные свойства пива. Сообщается, что этот напиток может помочь в борьбе с диабетом.
Препарат тандоспирон представляет собой антидперессантное и аксиолитическое лекарственное средство. Эксперименты, которые ученые проводили на мышах, показали, что его свойства полезны для снятия состоянии тревоги и уменьшения алкогольной зависимости. Зачастую эта привычка появляется на фоне стресса. Сам же препарат сначала борется с ним и как следствие человеку не хочется употреблять спиртное.
Исследование проводилось на протяжении двух недель. В результате употребление тандоспирона у грызунов исчезли признаки подавления нейрогенеза, появившиеся после употребления алкоголя.
Ранее ученые открыл и необычные свойства пива. Сообщается, что этот напиток может помочь в борьбе с диабетом.
Автор: Валерия Орлова