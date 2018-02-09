BMW X7 перед стартом продаж вывели на зимние тесты
Семиместный внедорожник BMW X7 перед стартом продаж вывели на зимние тесты. Автомобиль, внешне напоминающий «победителя», должен составить конкуренцию Mercedes-Benz GL-Class.
В дизайне BMW X7 угадываются черты, характерные для Mercedes. Особенно они заметны в структуре крыши. Производители пошли на данный шаг, чтобы увеличить пространство салона и грузового отсека. Аналогичные заимствования ранее использовались в BMW X5. Новый внедорожник с гладкими, плавными поверхностями должен сменить предшественника - X5.
BMW X7 получил массивную радиаторную решетку. Эксперты заметили, что ее размеры позволяют пропустить через вертикальные рейки бейсбольный мяч. Скорее всего, баварские инженеры использовали этот прием для защиты передней части кузова от повреждений.
Автомобиль построен на платформе CLAR (Cluster Architecture). Внедорожник будут производить на мощностях завода в Спартанбурге в Южной Каролине.
Напомним, новый BMW M8 покажут весной в Женеве.
В дизайне BMW X7 угадываются черты, характерные для Mercedes. Особенно они заметны в структуре крыши. Производители пошли на данный шаг, чтобы увеличить пространство салона и грузового отсека. Аналогичные заимствования ранее использовались в BMW X5. Новый внедорожник с гладкими, плавными поверхностями должен сменить предшественника - X5.
BMW X7 получил массивную радиаторную решетку. Эксперты заметили, что ее размеры позволяют пропустить через вертикальные рейки бейсбольный мяч. Скорее всего, баварские инженеры использовали этот прием для защиты передней части кузова от повреждений.
Автомобиль построен на платформе CLAR (Cluster Architecture). Внедорожник будут производить на мощностях завода в Спартанбурге в Южной Каролине.
Напомним, новый BMW M8 покажут весной в Женеве.
Автор: Джанабилова Татьяна П