Kepler NASA обнаружил самые массивные суперземли у звезды GJ 9827
Звезда GJ 9827 расположена в созвездии Рыб на удалении 100 световых от Земли, светило имеет несколько наиболее больших и плотных суперземель из известных на сегодняшний день. Исследование проводилось Джоанной Теске и астриофизиками из университета Карнеги.
На орбите GJ 9827 располагаются три планеты, обнаруженые миссией NASA по геолокации Kepler/K2. Размеры объектов не намного превышают Землю. Это позволило телескопу определить их как самые распространённые в галактике структуры, имеющих орбитальные периоды от нескольких до сотен дней. В солнечной системе структур подобного размера нет, это привлекает внимание астрономов. Необходимо проследить, каким образом формируются суперземли средних размеров. Наиболее важным моментом для понимания истории данных планет является определение их состава. Для этого астрофизики измеряют массу тела с целью определения плотности и объёма объекта.
Три планеты звезды GJ 9827 расположены в созвездии Рыб на удалении 100 световых от Земли. Они имеют 1,64 (планета B), 1,29 (объект C) и 2,08 (планета D) радиуса Земли. Тела занимают среднее положение между субнептунскими (газовыми) и суперземными (каменистыми) планетами.
На орбите GJ 9827 располагаются три планеты, обнаруженые миссией NASA по геолокации Kepler/K2. Размеры объектов не намного превышают Землю. Это позволило телескопу определить их как самые распространённые в галактике структуры, имеющих орбитальные периоды от нескольких до сотен дней. В солнечной системе структур подобного размера нет, это привлекает внимание астрономов. Необходимо проследить, каким образом формируются суперземли средних размеров. Наиболее важным моментом для понимания истории данных планет является определение их состава. Для этого астрофизики измеряют массу тела с целью определения плотности и объёма объекта.
Три планеты звезды GJ 9827 расположены в созвездии Рыб на удалении 100 световых от Земли. Они имеют 1,64 (планета B), 1,29 (объект C) и 2,08 (планета D) радиуса Земли. Тела занимают среднее положение между субнептунскими (газовыми) и суперземными (каменистыми) планетами.
Автор: Семен Зайцев