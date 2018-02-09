СМИ: В Омске эвакуировали аэропорт из-за возможного минирования
В СМИ появилась информация о минировании аэропорта в Омке. Эти сведения начали появляться в 9 часов утра по местному времени в социальных сетях.
По словам пользователей, из здания аэропорта вывели всех людей. Сообщается, что информация о минировании поступила около восьми часов утра. Через несколько минут к зданию воздушной гавани прибыли представители оперативных служб и быстро провели эвакуацию.
Подозрения вызвали термопакет и два чемодана. В ходе проведения проверки специалисты выяснили, что в них находились продукты и личные вещи. Спустя полчаса работа омского аэропорта продолжилась в штатном режиме.
По словам пользователей, из здания аэропорта вывели всех людей. Сообщается, что информация о минировании поступила около восьми часов утра. Через несколько минут к зданию воздушной гавани прибыли представители оперативных служб и быстро провели эвакуацию.
Подозрения вызвали термопакет и два чемодана. В ходе проведения проверки специалисты выяснили, что в них находились продукты и личные вещи. Спустя полчаса работа омского аэропорта продолжилась в штатном режиме.
Автор: Валерия Орлова