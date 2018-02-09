В Приморье педагога привлекли к ответственности за прочтение ученицей матерного стиха Маяковского
В Приморье девочка поспорила со своими подругами, что прочтет матерное стихотворение Маяковского во время урока, а после не получит никакого наказания или предупреждения о поведении. Дочь директора школы в итоге за исполнение получила «тройку», но к учительнице появились вопросы в департаменте образования.
Педагог и непосредственно прочтение девочки было снято на видео, после чего оно оказалось в руках чиновников, сообщает телеграм-канал Mash. Теперь преподаватель пишет объяснительные. Основным вопросом является причина, побудившая педагога позволить ученикам самостоятельно выбрать стихотворения.
Педагог и непосредственно прочтение девочки было снято на видео, после чего оно оказалось в руках чиновников, сообщает телеграм-канал Mash. Теперь преподаватель пишет объяснительные. Основным вопросом является причина, побудившая педагога позволить ученикам самостоятельно выбрать стихотворения.
Автор: Валерий Антонов