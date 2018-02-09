В Санкт-Петербурге на балконе дома нашли труп в простыне
В Невском районе Санкт-Петербурга был обнаружен завернутый в простыню труп. Тело находилось на балконе домостроения по проспекту Большевиков. Следственные органы рассматривают версии случившегося.
Как выяснилось, приблизительно в 18:00 в квартире домостроения на балконе был обнаружен завернутый в простыню труп. Личность погибшего установлена. Им оказался 30-летний собственник жилья.
На трупе обнаружены множественные ссадины и синяки. Подозреваемым в преступлении стал 32-летний мужчина. В рамках дела его обвиняют в нанесении петербуржцу побоев, по итогам получения которых наступила его гибели.
Как выяснилось, приблизительно в 18:00 в квартире домостроения на балконе был обнаружен завернутый в простыню труп. Личность погибшего установлена. Им оказался 30-летний собственник жилья.
На трупе обнаружены множественные ссадины и синяки. Подозреваемым в преступлении стал 32-летний мужчина. В рамках дела его обвиняют в нанесении петербуржцу побоев, по итогам получения которых наступила его гибели.
Автор: Валерий Антонов