Немецкие модели возглавили рейтинг самых надежных автомобилей 1990-х и 2000-х годов
Немецкие модели брендов Audi, Mercedes и BMW возглавили рейтинг самых надежных автомобилей 1990-х и 2000-х годов. Информация появилась на отечественной интернет-площадке CarPrice..
Эксперты CarPrice считают автомобили, сошедшие с конвейера около 20 лет назад, устаревшими. При этом среди них есть экземпляры, по-прежнему заслуживающие внимания. К ним относятся модели «немецкой тройки».
В группе 2003-2008 годов лидирует Mercedes CL с силовой установкой V8, BMW 2-Series E64 и автомобиль для городской езды Smart ForTwo. Самыми лучшими моделями, произведенными в промежуток с 1998 по 2003 годы, стали Toyota RAV4, Honda CR-V и Smart ForTwo первой генерации.
Экспертам пришлось потрудиться, чтобы выбрать лучший автомобиль в группе с 1993 по 1998 годы из-за устаревших характеристик и большого пробега. Несмотря на внушительный возраст, лучшими здесь стали три модели: Honda CR-V первой генерации, Audi A6 и Opel Vectra B.
Ранее в Сети появился рейтинг самых безопасных авто.
Эксперты CarPrice считают автомобили, сошедшие с конвейера около 20 лет назад, устаревшими. При этом среди них есть экземпляры, по-прежнему заслуживающие внимания. К ним относятся модели «немецкой тройки».
В группе 2003-2008 годов лидирует Mercedes CL с силовой установкой V8, BMW 2-Series E64 и автомобиль для городской езды Smart ForTwo. Самыми лучшими моделями, произведенными в промежуток с 1998 по 2003 годы, стали Toyota RAV4, Honda CR-V и Smart ForTwo первой генерации.
Экспертам пришлось потрудиться, чтобы выбрать лучший автомобиль в группе с 1993 по 1998 годы из-за устаревших характеристик и большого пробега. Несмотря на внушительный возраст, лучшими здесь стали три модели: Honda CR-V первой генерации, Audi A6 и Opel Vectra B.
Ранее в Сети появился рейтинг самых безопасных авто.
Автор: Джанабилова Татьяна П