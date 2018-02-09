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Ученые освоили технологию телепортации солнечной энергии
Астрофизики научились телепортировать энергию Солнца. Предварительные расчёты показали, что каждую секунду утекает более 1 млн гигаватт излучения светила, поступающего на Землю.

Ученые освоили технологию телепортации солнечной энергии

Чтобы поймать энергию светила, было предложено использовать наноразмерные антенны, они связаны с диодами, это превращает инфракрасное излучение планеты в электричество. Группа ученых университета науки и технологии в Саудовской Аравии предложила осуществлять телепортацию солнечной энергии. Поверхность Земли нагревается, конвертация ИК-излучения позволяет преобразовывать её в электроэнергию. Исследователи отмечают, что основная часть излучения Солнца поглощается атмосферой и поверхностью Земли. Специальные ректенны, основанные на нанотехнологиях, позволяют осуществлять телепортацию энергии. Происходит процесс квантового туннелирования, представляющего собой перенос частиц сквозь непреодолимый энергобарьер.

Особо отмечено, что с точки зрения классической физики подобное туннелирование невозможно. Ученые объясняют данный феномен законами квантовой механики.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 09:40
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