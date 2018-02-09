Бюджетный кроссовер Tata Nexon получил новые версии
Новыми версиями обзавелся кроссовер бюджетного сегмента Tata Nexon. Рестайлинговую машину с дополненном пакетом опций показали в рамках салона в Индии, который начал работать на это неделе.
Кузов Tata Nexon производитель выполнил в серебристом цвете, стойки, крышу и корпуса - в глянцевом черном. Также бюджетный паркетник получил глянцевые вставки в салоне и обвес с декоративными красными элементами.
Если говорить о пакете оборудования Tata Nexon, то в него входят подушки безопасности для переднего пассажира и водителя, современная мультимедийная система с сенсорным дисплеем на 6,5 дюйма, климат-контроль, камера заднего вида.
По капотом кроссовера находится в базовой комплектации находится бензиновый силовой агрегат, осуществляющий работу в паре с механической коробкой передач. За такую версию покупателям придется отдать 599 рупий, а эта сумма эквивалентна 538 тысячам рублей. В Индии конкурентами модели являются Maruti Suzuki Vitara Brezza и Ford EcoSport. На данный момент не сообщается, будет ли автомобиль продаваться в других странах.
Кузов Tata Nexon производитель выполнил в серебристом цвете, стойки, крышу и корпуса - в глянцевом черном. Также бюджетный паркетник получил глянцевые вставки в салоне и обвес с декоративными красными элементами.
Если говорить о пакете оборудования Tata Nexon, то в него входят подушки безопасности для переднего пассажира и водителя, современная мультимедийная система с сенсорным дисплеем на 6,5 дюйма, климат-контроль, камера заднего вида.
По капотом кроссовера находится в базовой комплектации находится бензиновый силовой агрегат, осуществляющий работу в паре с механической коробкой передач. За такую версию покупателям придется отдать 599 рупий, а эта сумма эквивалентна 538 тысячам рублей. В Индии конкурентами модели являются Maruti Suzuki Vitara Brezza и Ford EcoSport. На данный момент не сообщается, будет ли автомобиль продаваться в других странах.
Автор: Валерия Орлова