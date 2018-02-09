Кирилл Терешин вводил 60 кубов синтола в "руки-базуки" за раз
Уроженец из Пятигорска Кирилл Терешин рассказал о своем рекорде. Оказывается, молодой человек за один раз мог ввести себе 60 кубов синтола. Об этом так называемый «спортсмен» рассказал на очередном видео, которое было обнародовано в социальной сети «Вконтакте».
На ролике Терешин обращается к известному YouTube-блогеру Кама Пуля. Он заявляет, что не готов с ним драться, поскольку не подготовлен к бою физически. Однако обладатель «рук-базук» призывал оппонента побить его рекорд и за раз сделать себе инъекцию, равную хотя бы 61 кубу синтола.
Кирилл Терешин стал известен после участия в телешоу «Прямой эфир», ведущим которого является Андрей Малахов. Ранее он пригласил на свидание Ляйсан Утяшеву, супругу шоумена Павла Воли. Сообщается, что Терешин предложил ведущей потрогать его «руки-базуки», чтобы та принесла свои извинения.
На ролике Терешин обращается к известному YouTube-блогеру Кама Пуля. Он заявляет, что не готов с ним драться, поскольку не подготовлен к бою физически. Однако обладатель «рук-базук» призывал оппонента побить его рекорд и за раз сделать себе инъекцию, равную хотя бы 61 кубу синтола.
Кирилл Терешин стал известен после участия в телешоу «Прямой эфир», ведущим которого является Андрей Малахов. Ранее он пригласил на свидание Ляйсан Утяшеву, супругу шоумена Павла Воли. Сообщается, что Терешин предложил ведущей потрогать его «руки-базуки», чтобы та принесла свои извинения.
Автор: Валерия Орлова