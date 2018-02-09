Хоакин Феникс назван следующим исполнителем роли Джокера
Режиссеры, снимающие фильмы о супергероях вселенной DC, определились с актерским составом нового эпизода. Роль Джокера может получить звезда «Гладиатора» Хоакин Феникс, начавший переговоры с компанией Warner Bros. Информация появилась в издании Variety.
Как рассказал кинорежиссер Тодд Филлипс, постановщик безымянной картины встречался с Фениксом в конце прошлого года. Теперь решение за студией. Джаред Лето, исполнивший роль Джокера в «Отряде самоубийц», останется работать во вселенной DC, но уже примерит на себя образы других героев.
Стоит отметить, что за время съемок нескольких геройских лент роль Джокера исполняли разные актеры: Сесар Ромеро, Джаред Дето, Джек Николсон, Хит Леджер.
Ранее в Джокера перевоплотился Гарик Мартиросян.
Как рассказал кинорежиссер Тодд Филлипс, постановщик безымянной картины встречался с Фениксом в конце прошлого года. Теперь решение за студией. Джаред Лето, исполнивший роль Джокера в «Отряде самоубийц», останется работать во вселенной DC, но уже примерит на себя образы других героев.
Стоит отметить, что за время съемок нескольких геройских лент роль Джокера исполняли разные актеры: Сесар Ромеро, Джаред Дето, Джек Николсон, Хит Леджер.
Ранее в Джокера перевоплотился Гарик Мартиросян.
Автор: Джанабилова Татьяна П