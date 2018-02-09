В Чувашии двое приезжих на Land Cruiser обстреляли авто Porsche Cayenne
В Чувашии двое человек обстреляли авто модели Porsche Cayenne. Работники полиции произвели задержание злоумышленников, передвигавшихся на Land Cruiser. Инцидент с обстрелом произошел в поселке Шыгырдан Батеревского района.
Как отмечают работники МВД по Чувашии, нападение было произведено утром 7 февраля. В инциденте неизвестные на Land Cruiser перекрыли движение автомобилю Porsche Cayenne. Далее произошел конфликт, в рамках которого люди из авто японской марки сделали несколько выстрелов из пневматического оружия по транспортному средству оппонента, а затем скрылись с места.
Внедорожник был задержан в Ульяновской области. Как оказалось, нарушители ранее не попадали в область зрения правоохранителей. Подозреваемые доставлены в Чувашию, где их взяли под стражу. Открыто уголовное дело в соответствии со статьёй «Хулиганство». Детали случившегося, а также мотивы подозреваемых выясняются.
Как отмечают работники МВД по Чувашии, нападение было произведено утром 7 февраля. В инциденте неизвестные на Land Cruiser перекрыли движение автомобилю Porsche Cayenne. Далее произошел конфликт, в рамках которого люди из авто японской марки сделали несколько выстрелов из пневматического оружия по транспортному средству оппонента, а затем скрылись с места.
Внедорожник был задержан в Ульяновской области. Как оказалось, нарушители ранее не попадали в область зрения правоохранителей. Подозреваемые доставлены в Чувашию, где их взяли под стражу. Открыто уголовное дело в соответствии со статьёй «Хулиганство». Детали случившегося, а также мотивы подозреваемых выясняются.
Автор: Валерий Антонов