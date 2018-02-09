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В Омске приговорили на четыре года мужчина за пытку своего знакомого
В Омске Октябрьский районный суд вынес приговор 36-летнему мужчине, ранее он был признан виновным в применении пытки, ответственность за подобные преступления оговорены п. «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ, информация в массмедиа предоставлена областной прокуратурой.

В Омске приговорили на четыре года мужчина за пытку своего знакомого

Согласно материалам уголовного дела, в сентябре 2016 года в ходе застолья один из двух мужчин вспомнил, что его знакомый совершил много лет назад правонарушение. Вслед за этим приятель использовал горячий утюг, прикоснувшись к телу своего оппонента, повторив тот же способ. В результате его знакомому были нанесены термические ожоги и причинена физическая боль. Расследование было возбуждено по основаниям, связанных с истязаниям и применением пытки. В дальнейшем местный житель несколько раз приходил к следователю по повестке, но в последствии пропал.

Омич был задержан сотрудниками Росгвардии в январе 2018 года в ходе обычной проверки документов. Было установлено, что мужчина преднамеренно скрывается от следствия. В итоге приговором суда подсудимому было назначено четыре года лишения свободы в ИК общего режима, приговор в законную силу ещё не вступил.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 09:32
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