В Москве машинист метро спас упавшую на рельсы женщину
В Москве машинист метропоезда не допустил смерти женщины, которая упала на рельсы. Инцидент произошел на «Кантемировской».
Женщина вследствие неосторожности оказалась на рельсах перед прибывающим поездом. Пассажирку смогли спасти, чему поспособствовала грамотная работа машиниста, который вначале провел экстренное торможение, а после оказал женщине помощь в возвращении на платформу.
Женщина вследствие неосторожности оказалась на рельсах перед прибывающим поездом. Пассажирку смогли спасти, чему поспособствовала грамотная работа машиниста, который вначале провел экстренное торможение, а после оказал женщине помощь в возвращении на платформу.
Автор: Валерий Антонов