РЕТА показала в рекламе гомосексуалистов и петухов
Компания РЕТА сделала несколько оригинальных кадров, показав в рекламе гомосексуалистов и петухов. Соответствующий пост появился в соцсети "ВКонтакте", в паблике "Шедевры рекламы".
Компании предстояло снять социальную рекламу, направленную против мяса. Задача оказалась непростая - сделать все, чтобы люди перестали убивать животных ради пропитания. Пиарщики пошли нестандартным путем, использовав в проекте броский лозунг со скрытым смыслом: "Мясо прерывает вашу половую жизнь".
Рекламщики постарались сделать свой призыв общедоступным и нацеленным на все категории граждан, собрав для фотосессии странную компанию. Например, семейную пару сняли в постели с коровой, которая легла между супругами. В кровать к гомосексуалистам подбросили петуха.
Ранее в рекламе Iphone X показали "какашку".
Компании предстояло снять социальную рекламу, направленную против мяса. Задача оказалась непростая - сделать все, чтобы люди перестали убивать животных ради пропитания. Пиарщики пошли нестандартным путем, использовав в проекте броский лозунг со скрытым смыслом: "Мясо прерывает вашу половую жизнь".
Рекламщики постарались сделать свой призыв общедоступным и нацеленным на все категории граждан, собрав для фотосессии странную компанию. Например, семейную пару сняли в постели с коровой, которая легла между супругами. В кровать к гомосексуалистам подбросили петуха.
Ранее в рекламе Iphone X показали "какашку".
Автор: Джанабилова Татьяна П