Китай планирует использовать ядерную энергию для отапливания домов и предприятий
Специалисты китайского университета Циньхуа совместно с государственной компанией General Nuclear Power Group разрабатывают пилотный проект, благодаря которому станет возможным отапливание жилых домов и предприятий. Осуществить это планируют с помощью ядерного реактора NHR200-II в течение 2-3 лет.
Власти Китая поддержали инициативу специалистов, учитывая что государственное управление ядерной безопасности одобрило такую технологию еще в далекие 90-е. По сообщениям разработчиков проекта в отопительные периоды очень страдают северные районы страны, поэтому планируется начать именно здесь. На данный момент идут завершающие работы по внедрению проекта, и вскоре будет создана первая в стране отопительная система с применением ядерного реактора NHR200-II, который работает в низкотемпературном режиме.
Построить объект обещают не более чем за 3 года, а заявленная теплопроизводительность будет достигать более чем 100 мегаватт. Специалисты заявляют что технология прошла все тесты безопасности и исключаются негативное влияние ядерной энергии при отоплении жилых домов.
Эксперты также сообщают о большом снижении загрязнения окружающей среды, потому как при отопительном сезоне очень сильно страдают жители страны из-за отсутствия чистого воздуха.
Власти Китая поддержали инициативу специалистов, учитывая что государственное управление ядерной безопасности одобрило такую технологию еще в далекие 90-е. По сообщениям разработчиков проекта в отопительные периоды очень страдают северные районы страны, поэтому планируется начать именно здесь. На данный момент идут завершающие работы по внедрению проекта, и вскоре будет создана первая в стране отопительная система с применением ядерного реактора NHR200-II, который работает в низкотемпературном режиме.
Построить объект обещают не более чем за 3 года, а заявленная теплопроизводительность будет достигать более чем 100 мегаватт. Специалисты заявляют что технология прошла все тесты безопасности и исключаются негативное влияние ядерной энергии при отоплении жилых домов.
Эксперты также сообщают о большом снижении загрязнения окружающей среды, потому как при отопительном сезоне очень сильно страдают жители страны из-за отсутствия чистого воздуха.
Автор: Тригуб Сергей