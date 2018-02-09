Эксперты рекомендуют выбирать Xiaomi Redmi Note 4, а не Redmi 5 Plus
Эксперты сравнили цены на две популярные модели Redmi Note 4 и Redmi 5 Plus. Несмотря на то, что «четверка» является прошлогодней моделью, стоит она больше устройства новой генерации.
Девайс Redmi 5 Plus обзавелся 5,99-дюймовым экраном, за счет чего обычный телефон превратился в полноценное мультимедийное устройство, на котором пользователю довольно удобно играть, просматривать видео. Что кается Redmi Note 4, этот смартфон производитель наградил стандартным 5,5-дюймовым IPS. Он куда лучше подходит для выполнения тех же самых задач, поскольку не создается дополнительная нагрузка на графический адаптер.
Более старая модель имеет более мощную батарею, поэтому можно говорить о лучших показателях автономности. В бенчмарке оба гаджета получили одинаковые отметки.
По словам экспертов, не стоит возлагать больших надежд на камеру в смартфонах бюджетного сегмента. Оба фотоаппарата отличаются непостоянством в работе. Камера Redmi 5 Plus обзавелась более меньшим разрешением и темным объективом. С другой стороны, размер пикселя является полным.
Пользователи должны обратить внимание на качество записи видео. Прошлогодняя модель поддерживает формат FullHD, частота кадров равняется 30-ти. Более новый смартфон предоставляет возможность записи 4К видео.
Девайс Redmi 5 Plus обзавелся 5,99-дюймовым экраном, за счет чего обычный телефон превратился в полноценное мультимедийное устройство, на котором пользователю довольно удобно играть, просматривать видео. Что кается Redmi Note 4, этот смартфон производитель наградил стандартным 5,5-дюймовым IPS. Он куда лучше подходит для выполнения тех же самых задач, поскольку не создается дополнительная нагрузка на графический адаптер.
Более старая модель имеет более мощную батарею, поэтому можно говорить о лучших показателях автономности. В бенчмарке оба гаджета получили одинаковые отметки.
По словам экспертов, не стоит возлагать больших надежд на камеру в смартфонах бюджетного сегмента. Оба фотоаппарата отличаются непостоянством в работе. Камера Redmi 5 Plus обзавелась более меньшим разрешением и темным объективом. С другой стороны, размер пикселя является полным.
Пользователи должны обратить внимание на качество записи видео. Прошлогодняя модель поддерживает формат FullHD, частота кадров равняется 30-ти. Более новый смартфон предоставляет возможность записи 4К видео.
Автор: Валерия Орлова