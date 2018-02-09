Актер Иван Краско теряет зрение из-за проблем с сетчаткой
Актер Иван Краско стал терять зрение. У 87-летнего артиста обнаружили возрастное заболевание сетчатки глаза, однако сам он считал проблему издержкой профессии. Сегодня вместо четких и ярких картин народный артист замечает исключительно расплывчатые очертания. Он обратился за помощью к экспертам Мариинской больницы.
Актер сознался, что весь мир стал будто покрыт туманом. Недостаток остроты зрения первый раз он заметил на верстаке. Впоследствии ему потребовалось отказаться от иного своего увлечения — чтения. Теперь ему читает вслух супруга.
«У Ивана Ивановича давнее весьма сильное заболевание сетчатки. Это возрастная “мокулярная окуляция”, представляющая собой серьезную проблему, во время которой страдает центральное зрение», — отмечает заведующий отделением офтальмологии при Мариинской больнице.
По итогам обследования актер будет отправлен на комплексное консервативное лечение. На сегодня не требуется проведения хирургического вмешательства, а также нет никакой необходимости отправляться за рубеж. Специалисты требуемой квалификации могут быть найдены в Петербурге. Актер смог перенести ряд успешных операций по удалению катаракты на обоих глазах. При этом полностью ликвидировать проблемы с сетчаткой, утверждают медики, нельзя. Они могут реализовать исключительно поддерживающее лечение.
Актер сознался, что весь мир стал будто покрыт туманом. Недостаток остроты зрения первый раз он заметил на верстаке. Впоследствии ему потребовалось отказаться от иного своего увлечения — чтения. Теперь ему читает вслух супруга.
«У Ивана Ивановича давнее весьма сильное заболевание сетчатки. Это возрастная “мокулярная окуляция”, представляющая собой серьезную проблему, во время которой страдает центральное зрение», — отмечает заведующий отделением офтальмологии при Мариинской больнице.
По итогам обследования актер будет отправлен на комплексное консервативное лечение. На сегодня не требуется проведения хирургического вмешательства, а также нет никакой необходимости отправляться за рубеж. Специалисты требуемой квалификации могут быть найдены в Петербурге. Актер смог перенести ряд успешных операций по удалению катаракты на обоих глазах. При этом полностью ликвидировать проблемы с сетчаткой, утверждают медики, нельзя. Они могут реализовать исключительно поддерживающее лечение.
Автор: Валерий Антонов