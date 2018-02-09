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Хакамада рассказала Борисову о борьбе с раком дочери с синдромом Дауна
Ирина Хакамада приняла участие в ток-шоу «Пусть говорят». Политик рассказала ведущему Дмитрию Борисову о своей дочери Марии с синдромом Дауном, борющейся с раком.

Хакамада рассказала Борисову о борьбе с раком дочери с синдромом Дауна


Хакамада родила Машу от четвертого мужа Владимира Сиротинского. Еще во время беременности врачи поставили плоду неутешительный диагноз. Сначала публицист опасалась нападок общества на «солнечного ребенка», но потом просто стала жить и поддерживать активное социальное общение Марии, научив ее защищаться.

В 2004 году Хакамада решила баллотироваться на пост президента России. В это же время врачи диагностировали у ее дочери онкологию. Семья отдавала все силы на борьбу с болезнью, а Сиротинский настоял, чтобы супруга продолжила предвыборную гонку и немного отвлеклась от проблем. Днем политик продолжала работать, а ночи коротала в больнице.

Медикам удалось добиться у Марии стойкой ремиссии. Три года назад она встретила возлюбленного. Пара все время вместе и планирует свадьбу. Родители поддерживают молодежь, но просят не торопиться с бракосочетанием.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 10:04
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