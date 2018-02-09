Хакамада рассказала Борисову о борьбе с раком дочери с синдромом Дауна
Ирина Хакамада приняла участие в ток-шоу «Пусть говорят». Политик рассказала ведущему Дмитрию Борисову о своей дочери Марии с синдромом Дауном, борющейся с раком.
Хакамада родила Машу от четвертого мужа Владимира Сиротинского. Еще во время беременности врачи поставили плоду неутешительный диагноз. Сначала публицист опасалась нападок общества на «солнечного ребенка», но потом просто стала жить и поддерживать активное социальное общение Марии, научив ее защищаться.
В 2004 году Хакамада решила баллотироваться на пост президента России. В это же время врачи диагностировали у ее дочери онкологию. Семья отдавала все силы на борьбу с болезнью, а Сиротинский настоял, чтобы супруга продолжила предвыборную гонку и немного отвлеклась от проблем. Днем политик продолжала работать, а ночи коротала в больнице.
Медикам удалось добиться у Марии стойкой ремиссии. Три года назад она встретила возлюбленного. Пара все время вместе и планирует свадьбу. Родители поддерживают молодежь, но просят не торопиться с бракосочетанием.
Хакамада родила Машу от четвертого мужа Владимира Сиротинского. Еще во время беременности врачи поставили плоду неутешительный диагноз. Сначала публицист опасалась нападок общества на «солнечного ребенка», но потом просто стала жить и поддерживать активное социальное общение Марии, научив ее защищаться.
В 2004 году Хакамада решила баллотироваться на пост президента России. В это же время врачи диагностировали у ее дочери онкологию. Семья отдавала все силы на борьбу с болезнью, а Сиротинский настоял, чтобы супруга продолжила предвыборную гонку и немного отвлеклась от проблем. Днем политик продолжала работать, а ночи коротала в больнице.
Медикам удалось добиться у Марии стойкой ремиссии. Три года назад она встретила возлюбленного. Пара все время вместе и планирует свадьбу. Родители поддерживают молодежь, но просят не торопиться с бракосочетанием.
Автор: Джанабилова Татьяна П