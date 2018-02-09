Алексей Панин показал поклонникам комбинезон для посещения солярия и секса в авто
Актер Алексей Панин разместил на странице личного аккаунта в Instagram фото в новом элементе одежды. Он подчеркнул, что продукт бренда A-dessa, развивается Стасом Костюшкиным, а в использовании одежда очень удобна, что позволяет быстро раздеться в солярии и заняться сексом в салоне.
«Можно ходить вообще без нижнего белья, а при посещении солярия пропадают проблемы с утомительным раздеванием - расстегнул молнию и всё готово. Ну, а о сексе в авто, вообще молчу», — отметил он в комментарии к публикации.
Пользователи отметили, что при таком подходе важно «ничего не застудить». При этом призвали Панина быть осторожнее с использованием. Многие сообщили, что хотели бы приобрести что-то подобное. Другие оказались знакомы с таким комбинезоном.
«Можно ходить вообще без нижнего белья, а при посещении солярия пропадают проблемы с утомительным раздеванием - расстегнул молнию и всё готово. Ну, а о сексе в авто, вообще молчу», — отметил он в комментарии к публикации.
Пользователи отметили, что при таком подходе важно «ничего не застудить». При этом призвали Панина быть осторожнее с использованием. Многие сообщили, что хотели бы приобрести что-то подобное. Другие оказались знакомы с таким комбинезоном.
Автор: Валерий Антонов