Банки проверят мобильные номера клиентов
В этом году в России должен появиться механизм, который позволит банкам выяснить, принадлежит ли тот или иной номер телефона конкретному гражданину. В качестве оператора системы выступит ЦНИИС. Сообщается, что за счет новой технологии защита персональных данных будет увеличена.
По имеющимся данным, финансовые учреждения станут передать в ЦНИСС сведения о клиенте в зашифрованном виде. Речь идет о номере паспорта, ФИО и телефоне. Затем оператор направляет данные для сверки в сотовую компанию, после чего уведомляет кредитную организацию о том, достоверна ли предоставленная информация.
Институт ЦНИИС уже выступает оператором базы данных. Платформа начала функционировать в 2013 году, когда гражданам России разрешили менять сотовую компанию, но сохранять персональный номер. Данная услуги стала очень популярной, ею воспользовались свыше 7,5 миллионов абонентов.
Эксперты убеждены, что мониторинг необходим и клиентам, и банкам. Проверка номеров поможет уменьшить риски мошенничества, ведь интернет-злоумышленники часто крадут данные о счетах клиентов.
По имеющимся данным, финансовые учреждения станут передать в ЦНИСС сведения о клиенте в зашифрованном виде. Речь идет о номере паспорта, ФИО и телефоне. Затем оператор направляет данные для сверки в сотовую компанию, после чего уведомляет кредитную организацию о том, достоверна ли предоставленная информация.
Институт ЦНИИС уже выступает оператором базы данных. Платформа начала функционировать в 2013 году, когда гражданам России разрешили менять сотовую компанию, но сохранять персональный номер. Данная услуги стала очень популярной, ею воспользовались свыше 7,5 миллионов абонентов.
Эксперты убеждены, что мониторинг необходим и клиентам, и банкам. Проверка номеров поможет уменьшить риски мошенничества, ведь интернет-злоумышленники часто крадут данные о счетах клиентов.
Автор: Валерия Орлова