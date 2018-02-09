Ученые: В генах летучих мышей скрыты долголетие и избавление от рака
Ученые заявили о наличии в группе генов летучих мышей Myotis myotis (большая ночница) свойств, позволяющих избавиться от рака и достичь долголетия. Специальные гены приостанавливают процесс старения, обнаружены доказательства генетического происхождения долголетия вида Myotis brandtii.
Причиной старения организма является уменьшение теломер - участков на концах хромосом, которые обеспечивают копирование ДНК в процессе деления клеток. Ученые из университетского колледжа в Дублине считают, что данный вид летучих мышей имеет устойчивую генетическую предрасположенность к долголетию. Устройство ДНК особей вида Myotis brandtii поможет открыть тайну продления жизни.
Данные мыши живут 41 год. Ученые собрали материал ДНК, были изучены 493 особей в возрасте 6-25 лет. Изучались длины теломер, было установлено, что данный показатель с возрастом не укорачивался, тогда как у млекопитающих и у человека он сокращается.
Длину данной структуры поддерживает теломераза, это было установлено в ходе анализа содержащихся в клетках крови РНК, называемой транскриптомы. Теломераза обеспечивает восстановление поврежденных участков ДНК, это позволяет подавлять клетки, провоцирующие онкологию.
Причиной старения организма является уменьшение теломер - участков на концах хромосом, которые обеспечивают копирование ДНК в процессе деления клеток. Ученые из университетского колледжа в Дублине считают, что данный вид летучих мышей имеет устойчивую генетическую предрасположенность к долголетию. Устройство ДНК особей вида Myotis brandtii поможет открыть тайну продления жизни.
Данные мыши живут 41 год. Ученые собрали материал ДНК, были изучены 493 особей в возрасте 6-25 лет. Изучались длины теломер, было установлено, что данный показатель с возрастом не укорачивался, тогда как у млекопитающих и у человека он сокращается.
Длину данной структуры поддерживает теломераза, это было установлено в ходе анализа содержащихся в клетках крови РНК, называемой транскриптомы. Теломераза обеспечивает восстановление поврежденных участков ДНК, это позволяет подавлять клетки, провоцирующие онкологию.
Автор: Семен Зайцев