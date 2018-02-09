Эксперты: Ностальгия может снять чувство коллективной вины
Ученые из Центра социального познания Кельнского университета, Университета Канзаса и Университета Аризоны выяснили, что ностальгия способна облегчить чувство коллективной вины. Статья, содержащая результаты исследования, появилась в «Европейском журнале социальной психологии».
Многие американцы увлеченно следили за избирательной кампанией Дональда Трампа, предлагавшего вернуть США былое величие. Моральное превосходство державы берет начало с древних времен и влияет на коллективное стремление народа идти к единой цели. Ученые Мэтью Болдуин, Марк Х. Уайт и Аниэль Салливан заинтересовались воздействием ностальгии на общество и провели пять исследований, чтобы изучить поведение людей.
Ученые опросили около 200 человек и выяснили, что респонденты, прославлявшие США, ностальгировали при упоминании о значимых событиях прошлого. Соответственно, данное чувство может стать инструментом для поднятия морального статуса общества, согласованности и защитит от негативных эмоций.
Ранее эксперты доказали влияние чувства вины на сотрудничество.
Многие американцы увлеченно следили за избирательной кампанией Дональда Трампа, предлагавшего вернуть США былое величие. Моральное превосходство державы берет начало с древних времен и влияет на коллективное стремление народа идти к единой цели. Ученые Мэтью Болдуин, Марк Х. Уайт и Аниэль Салливан заинтересовались воздействием ностальгии на общество и провели пять исследований, чтобы изучить поведение людей.
Ученые опросили около 200 человек и выяснили, что респонденты, прославлявшие США, ностальгировали при упоминании о значимых событиях прошлого. Соответственно, данное чувство может стать инструментом для поднятия морального статуса общества, согласованности и защитит от негативных эмоций.
Ранее эксперты доказали влияние чувства вины на сотрудничество.
Автор: Джанабилова Татьяна П