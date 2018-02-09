В компании Volvo Cars намерены улучшить продажи и прибыль в 2018 году
Шведская компания Volvo Cars Group наращивает производство автомобилей и планирует повысить рост продаж и прибыли в 2018 году. Представители организации намерены осуществить это выпуская новые модели авто известного бренда.
Volvo Cars, принадлежащая китайской компании Zhejiang Geely Holding Group, в прошлом году улучшила продаваемость своих автомобилей и даже побила рекорд. Уже четвертый год подряд благодаря выпуску новых моделей компания обходит крупных конкурентов, таких как Mercedes Benz и Volkswagen. Операционная прибыль составила почти два миллиарда долларов, с общим увеличением дохода на 27,1%. В целом прибыль компании в 2017 году составили более чем 25 миллиардов долларов. Продажи также были существенно увеличены, и за год продали 571577 автомобилей, что на 7% больше чем в прошлом году.
Такие показатели связаны с огромной популярностью марки в Китае, где продаваемость автомобилей была увеличена на 25,8%. На данный момент КНР является крупнейшим рынком для компании Volvo Cars, причем специалисты компании акцентируют внимание также и на американский рынок, где существует большой спрос на внедорожники премиум класса.
Генеральный директор компании Хокан Самуэльсон также анонсировал создание нового автомобильного завода в США и добавил, что на данный момент у автоконцерна есть все возможности занять лидерские позиции в мире по производству и продажам.
Volvo Cars, принадлежащая китайской компании Zhejiang Geely Holding Group, в прошлом году улучшила продаваемость своих автомобилей и даже побила рекорд. Уже четвертый год подряд благодаря выпуску новых моделей компания обходит крупных конкурентов, таких как Mercedes Benz и Volkswagen. Операционная прибыль составила почти два миллиарда долларов, с общим увеличением дохода на 27,1%. В целом прибыль компании в 2017 году составили более чем 25 миллиардов долларов. Продажи также были существенно увеличены, и за год продали 571577 автомобилей, что на 7% больше чем в прошлом году.
Такие показатели связаны с огромной популярностью марки в Китае, где продаваемость автомобилей была увеличена на 25,8%. На данный момент КНР является крупнейшим рынком для компании Volvo Cars, причем специалисты компании акцентируют внимание также и на американский рынок, где существует большой спрос на внедорожники премиум класса.
Генеральный директор компании Хокан Самуэльсон также анонсировал создание нового автомобильного завода в США и добавил, что на данный момент у автоконцерна есть все возможности занять лидерские позиции в мире по производству и продажам.
Автор: Тригуб Сергей