Калининградец посвятил песню погибшему в Сирии воронежскому лётчику
Калининградец посвятил песню летчику из Воронежа Роману Филиппову, погибшему в Сирии. Об этом он рассказал в социальной сети «Вконтакте».
Композиция получила название «Это вам за пацанов», в ней повествуется история от первого лица. Сейчас многие россияне посвящают песню погибшему военнослужащему. Послания приходят со всех уголков страны, поскольку граждане восторгаются его поступком.
В Сирии, в результате попадания ракеты из ПЗРК, произошло крушение самолета Су-25, летчику удалось катапультироваться, но он погиб в ходе боя с террористами. В последний момент уроженец Воронежа крикнул: «Это вам за пацанов». 5 февраля Романа Филиппова посмертно наградили званием Героя России.
По имеющимся данным, родительский комитет школы № 85 (Воронеж) выступил с инициативой, чтобы учебному заведению присвоили имя Филиппова. Тело погибшего доставили в родной город вчера, 8 февраля, церемонию прощания посетили свыше двух тысяч человек.
Композиция получила название «Это вам за пацанов», в ней повествуется история от первого лица. Сейчас многие россияне посвящают песню погибшему военнослужащему. Послания приходят со всех уголков страны, поскольку граждане восторгаются его поступком.
В Сирии, в результате попадания ракеты из ПЗРК, произошло крушение самолета Су-25, летчику удалось катапультироваться, но он погиб в ходе боя с террористами. В последний момент уроженец Воронежа крикнул: «Это вам за пацанов». 5 февраля Романа Филиппова посмертно наградили званием Героя России.
По имеющимся данным, родительский комитет школы № 85 (Воронеж) выступил с инициативой, чтобы учебному заведению присвоили имя Филиппова. Тело погибшего доставили в родной город вчера, 8 февраля, церемонию прощания посетили свыше двух тысяч человек.
Автор: Валерия Орлова