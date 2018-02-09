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Российские ученые создали экзокисти с мысленным управлением
Российские ученые создали экзокисть, которая управляется при помощи силы мысли. Исследователи из НИИ трансляционной медицины при РНИМУ им. Пирогова сообщили об окончании создания первого такого продукта. Новинка уже отправлена в производство. Продукт позволит людям, которые перенесли инсульт, и жертвам аварий восстановить двигательную функцию рук, а также наладить механизм контроля движений конечностей.

Российские ученые создали экзокисти с мысленным управлением


По словам разработчиков, ключевой элемент, сформированный российскими учеными алгоритм распознавания данных интерфейса создавался с использованием на технологии обучения. Сущность метода заключается в стимулировании мозга людей представлять собственные движения, когда не способен выполнить их. По итогам подобной тренировки производится запуск пластических механизмов мозга, которые дают возможность ему использовать контроль парализованной конечностью.

Исследование проводилось с привлечением свыше сотни больных. Данный подход позволил получить достоверные результаты данные, которые подтверждают эффективность использованного метода. Кисть по итогам инсульта страдает больше остальных частей тела.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 11:45
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