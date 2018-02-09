Meizu загонит журналистов на анонс смартфона сковородкой
Китайский производитель смартфонов Meizu загонит журналистов на анонс нового девайса сковородкой. Фотографии оригинальных приглашений обнародовал сотрудник компании.
6 марта Meizu представит свое новое творение. Скорее всего, миру продемонстрируют Meizu E3 с игровыми функциями. На это намекает приглашение на презентацию, размещенное в центре сковороды.
Некоторые корреспонденты получили в качестве билета на анонс кружку, сделанную в форме объектива от камеры Canon 70-200mm, которая на рынке стоит 790 долларов. В их приглашениях упоминается смартфон «E3 P», созданный для любителей фотографии.
Компания Meizu всегда отличается оригинальностью. За время своего существования она рассылала приглашения в виде кроссовок и старого мобильного телефона Nokia 1110, а также Nokia Е71.
6 марта Meizu представит свое новое творение. Скорее всего, миру продемонстрируют Meizu E3 с игровыми функциями. На это намекает приглашение на презентацию, размещенное в центре сковороды.
Некоторые корреспонденты получили в качестве билета на анонс кружку, сделанную в форме объектива от камеры Canon 70-200mm, которая на рынке стоит 790 долларов. В их приглашениях упоминается смартфон «E3 P», созданный для любителей фотографии.
Компания Meizu всегда отличается оригинальностью. За время своего существования она рассылала приглашения в виде кроссовок и старого мобильного телефона Nokia 1110, а также Nokia Е71.
Автор: Джанабилова Татьяна П