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Meizu загонит журналистов на анонс смартфона сковородкой
Китайский производитель смартфонов Meizu загонит журналистов на анонс нового девайса сковородкой. Фотографии оригинальных приглашений обнародовал сотрудник компании.

Meizu загонит журналистов на анонс смартфона сковородкой


6 марта Meizu представит свое новое творение. Скорее всего, миру продемонстрируют Meizu E3 с игровыми функциями. На это намекает приглашение на презентацию, размещенное в центре сковороды.

Некоторые корреспонденты получили в качестве билета на анонс кружку, сделанную в форме объектива от камеры Canon 70-200mm, которая на рынке стоит 790 долларов. В их приглашениях упоминается смартфон «E3 P», созданный для любителей фотографии.

Компания Meizu всегда отличается оригинальностью. За время своего существования она рассылала приглашения в виде кроссовок и старого мобильного телефона Nokia 1110, а также Nokia Е71.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 10:31
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