В Миассе начался ранний поводок
В Миассе отметили начало раннего поводка, это произошло вследствие того, что из-за небольшого количества снега русла рек перемёрзли. Произошло поднятие наверх грунтовых вод, подтопление угрожает местным селам Миасского административного округа.
В начале февраля специальные службы заметили первые признаки паводка, специалисты пришли к мнению, что необходимо заранее промыть русла небольших рек. Бригады провели работу на реке в машгородке и в селе Наилы. Отмечено, что была возможность подвода горячей воды и растопления льда. Речка Малая Тыеглинка в Тыелге также разлилась, угрожая подтоплением близлежащим домам. Горячую воду доставлять технологически нецелесообразно, предполагается использовать другие способы, с привлечением дорожной техники. В горадминистрации Миасса сообщили, что окончательное решение в отношении сложившейся ситуации принято.
Ранний паводок контролируется руководством региона, проводится отслеживание водоёмов населённых пунктов. Это необходимо для оказания оперативной помощи жителям города, если они подвергнутся воздействию поводка. В 2017 году к весеннему подтоплению стали готовиться с начала марта, активные работы проводились одновременно и в области, и в городе.
В начале февраля специальные службы заметили первые признаки паводка, специалисты пришли к мнению, что необходимо заранее промыть русла небольших рек. Бригады провели работу на реке в машгородке и в селе Наилы. Отмечено, что была возможность подвода горячей воды и растопления льда. Речка Малая Тыеглинка в Тыелге также разлилась, угрожая подтоплением близлежащим домам. Горячую воду доставлять технологически нецелесообразно, предполагается использовать другие способы, с привлечением дорожной техники. В горадминистрации Миасса сообщили, что окончательное решение в отношении сложившейся ситуации принято.
Ранний паводок контролируется руководством региона, проводится отслеживание водоёмов населённых пунктов. Это необходимо для оказания оперативной помощи жителям города, если они подвергнутся воздействию поводка. В 2017 году к весеннему подтоплению стали готовиться с начала марта, активные работы проводились одновременно и в области, и в городе.
Автор: Семен Зайцев