Модель Белла Хадид прошлась по Нью-Йорку в откровенном наряде
Модель Белла Хадид прошлась по Нью-Йорку в откровенном наряде. Образ звезды привлек внимание местных жителей и вездесущих папарацци.
Белла Хадид привыкла эпатировать публику своими многогранными образами. Гуляя по улицам Нью-Йорка, модель изображала Тринити из фантастического фильма «Матрица». Наряд модели состоял из короткого черного топа с широким вырезом на области груди, кожаных брюк, пиджака, солнцезащитных очков и обуви на высокой шпильке.
Фотографии моментально растиражировали по Сети, но поклонники спокойно отнеслись к выходке кумира. Многие пользователи заявили, что женщина должна радовать глаз разными образами, пусть и не всегда женственными. Оказалось, что фанатам не важен внешний вил Хадид, они готовы наслаждаться даже ее снимками в стиле «ню».
Ранее Хадид «выгуляла» прозрачное платье.
Белла Хадид привыкла эпатировать публику своими многогранными образами. Гуляя по улицам Нью-Йорка, модель изображала Тринити из фантастического фильма «Матрица». Наряд модели состоял из короткого черного топа с широким вырезом на области груди, кожаных брюк, пиджака, солнцезащитных очков и обуви на высокой шпильке.
Фотографии моментально растиражировали по Сети, но поклонники спокойно отнеслись к выходке кумира. Многие пользователи заявили, что женщина должна радовать глаз разными образами, пусть и не всегда женственными. Оказалось, что фанатам не важен внешний вил Хадид, они готовы наслаждаться даже ее снимками в стиле «ню».
Ранее Хадид «выгуляла» прозрачное платье.
Автор: Джанабилова Татьяна П