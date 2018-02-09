СМИ: В Таиланде по запросу ФБР задержали россиянина
СМИ рассказали о задержании на территории Таиланда россиянина. Причиной стал запрос со стороны ФБР, описывающий подозреваемого в причастности к интернациональной сети хакеров, ведущих мошенническую деятельность.
В соответствии с имеющимися сведениями, 31-летний мужчина оказался взят под стражу в столице страны 2 февраля. Как отмечают СМИ, следователи считают его причастным к созданию интернет-площадки, которая якобы используется для ведения торговли оружием, наркотическими препаратами и прочими нелегальными товарами.
«Следствие определило, что он вел противоправную онлайн-торговлю, применяя биткойны», - сообщили в полиции Таиланда.
Отмечается, что на счетах россиянина выявили средства в криптовалюте, которая эквивалента сумме в $3,1 млн. работники посольства России в Таиланде заявили о проведении проверки факта о задержании россиянина.
В соответствии с имеющимися сведениями, 31-летний мужчина оказался взят под стражу в столице страны 2 февраля. Как отмечают СМИ, следователи считают его причастным к созданию интернет-площадки, которая якобы используется для ведения торговли оружием, наркотическими препаратами и прочими нелегальными товарами.
«Следствие определило, что он вел противоправную онлайн-торговлю, применяя биткойны», - сообщили в полиции Таиланда.
Отмечается, что на счетах россиянина выявили средства в криптовалюте, которая эквивалента сумме в $3,1 млн. работники посольства России в Таиланде заявили о проведении проверки факта о задержании россиянина.
Автор: Валерий Антонов