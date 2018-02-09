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Маск: «Беспилотная Tesla проедет через все США через 3-6 месяцев»
Илон Маск убежден, что уже через три месяца автопилот Tesla сможет достигнуть того уровня, который позволит ему проехать по всей территории США без вмешательства человека в процесс. Худшим сценарием бизнесмен назвал срок 6 месяцев.

Маск: «Беспилотная Tesla проедет через все США через 3-6 месяцев»


О проекте Маска стало известно еще в прошлом году. Сегодня бизнесмен внес ясность и поделился с общественностью ожиданиями относительно данного события. Основатель Tesla положительно ответил на вопрос по поводу того, обновил ли компания ПО для уже проданных транспортных средств.

Демонстрационная поездка по всей территории Штатов могла состояться и в минувшем году, но тогда бы отсутствовала реальная польза, кроме эффективного маркетинга. Имеется ввиду, что в таком случае специалисты специально бы построили ПО под тип поездки.

Цель Маска – создать универсальную и безопасную систему автономного управления. Предприниматель доволен тем процессом, как развивается в Tesla соответствующее направление.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:32
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