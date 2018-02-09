Компания Meizu ищет тестировщиков нового игрового смартфона Е3
Китайская компания Meizu ищет для тестирования нового смартфона Е3 десять поклонников фирмы и мобильного гейминга. Счастливчики получат смартфон до презентации, проверят его в действии и представят отчеты о его эксплуатации, при этом устройство останется у них как вознаграждение за выполненную работу.
Разработчики из Meizu на данный момент не оглашают все технические характеристики смартфона, но многими экспертами прогнозируется сильное сходство с другим флагманом фирмы – Meizu M6S. Не планируют и сильного отклонения по дизайну, который уже стал фирменным для компании. Исходя из этой информации можно предположить, что в новом Е3 будет безрамочный экран, сканер отпечатков пальцев, сдвоенная камера с улучшенной вспышкой. Процессор возможен с чипсетом от Samsung Exynos или же новый от Mediatek.
Отдельно производитель выделяет режим Game Mode 2.0, который существенно будет увеличивать производительность смартфона и оптимизировать его ресурсы при повышении нагрузок. При этом разработчики уверяют, что игры будут поддерживаться самые требовательные. Стоит отметить, что игровые смартфоны на данный момент редкость, поэтому выпуск такого устройства будет очень интересным и прибыльным решением.
Об остальной информации будет известно уже на официальной презентации модели, или же благодаря отчетам, составленным по итогам тестирования.
Разработчики из Meizu на данный момент не оглашают все технические характеристики смартфона, но многими экспертами прогнозируется сильное сходство с другим флагманом фирмы – Meizu M6S. Не планируют и сильного отклонения по дизайну, который уже стал фирменным для компании. Исходя из этой информации можно предположить, что в новом Е3 будет безрамочный экран, сканер отпечатков пальцев, сдвоенная камера с улучшенной вспышкой. Процессор возможен с чипсетом от Samsung Exynos или же новый от Mediatek.
Отдельно производитель выделяет режим Game Mode 2.0, который существенно будет увеличивать производительность смартфона и оптимизировать его ресурсы при повышении нагрузок. При этом разработчики уверяют, что игры будут поддерживаться самые требовательные. Стоит отметить, что игровые смартфоны на данный момент редкость, поэтому выпуск такого устройства будет очень интересным и прибыльным решением.
Об остальной информации будет известно уже на официальной презентации модели, или же благодаря отчетам, составленным по итогам тестирования.
Автор: Тригуб Сергей